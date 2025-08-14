Усик попросив WBO відтермінувати проведення поєдинку з Паркером через травму – Воррен

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) зазнав травми, тому його команда попросила WBO дати більше часу на переговори щодо бою з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

Про це у коментарі Sky Sports повідомив промоутер Френк Воррен.

"Учора Усик надіслав листа, в якому просить відкласти переговори і дати йому ще трохи часу через травму. Чекаємо, що буде далі. Усик може зробити титул вакантним або вийти на бій із Паркером", – сказав Воррен.

Раніше світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти Паркера. Тому Олександр ризикує втратити пояс, якщо не проведе захист титулу. У такому разі на бій за титул WBO претендуватимуть саме Паркер та надважковаговик Мозес Ітаума (12-0, 10 KO).

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.