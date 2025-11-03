Українська правда
Усик зустрівся з бійцями ЦСП Омега

Олександр Булава — 3 листопада 2025, 17:30
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) відвідав Центр спеціального призначення Омега.

Про це повідомляє пресслужба центру.

Під час зустрічі боксер поспілкувався з військовослужбовцями, поділився своїм досвідом, думками та енергією, яку неодноразово демонстрував на шляху до спортивних вершин.

"Такі зустрічі надзвичайно важливі для наших воїнів. Вони додають віри, мотивації та відчуття єдності — коли чемпіон світового рівня стоїть поруч і щиро підтримує тих, хто щодня боронить Україну.

Ми щиро вдячні Олександрові за цю зустріч і пишаємось ним — людиною, яка своїми вчинками доводить: справжня сила народжується з любові до своєї землі", – розповів Усик.

Напередодні повідомлялося, що команди абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика та тимчасового чемпіона WBO Фабіо Вордлі розпочали переговори про бій.

