Усик зустрівся з бійцями ЦСП Омега

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) відвідав Центр спеціального призначення Омега.

Про це повідомляє пресслужба центру.

Під час зустрічі боксер поспілкувався з військовослужбовцями, поділився своїм досвідом, думками та енергією, яку неодноразово демонстрував на шляху до спортивних вершин.

"Такі зустрічі надзвичайно важливі для наших воїнів. Вони додають віри, мотивації та відчуття єдності — коли чемпіон світового рівня стоїть поруч і щиро підтримує тих, хто щодня боронить Україну. Ми щиро вдячні Олександрові за цю зустріч і пишаємось ним — людиною, яка своїми вчинками доводить: справжня сила народжується з любові до своєї землі", – розповів Усик.

