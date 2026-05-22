Канело и Мбилли провели первую битву взглядов у пирамид Гизы

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) та володар титулу WBC Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) провели першу дуель поглядів.

Захід відбувся у Єгипті біля Пірамід Гізи.

Поєдинок відбудеться 12 вересня в Ер-Ріяді.

Canelo Alvarez and Christian Mbilli have their first face off in front of the Pyramids of Giza‼️

Раніше повідомлялося, що Сауль вирішив пропустити бій у травні на національне мексиканське свято Сінко де Майо заради реваншу з Теренсом Кроуфордом, якому він поступився у вересні 2025-го.

Мбіллі востаннє боксував в андеркарді головного бою вечора боксу Канело – Теренс Кроуфорд. Суперником Мбіллі став Лестер Мартінес. Крістіан несподівано не зміг перемогти опонента з Гватемали (нічия – 95:95, 93:37 та 96:94).

На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили поясу через несплату внеску.