Усик: У 12 років я мріяв про абсолютне чемпіонство і тепер я тут

Володар поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) мріяв провести бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це український боксер розповів напередодні поєдинку з володарем титулу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

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"Коли мені було 12 років, я не вірив, що стану абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі. Це було лише моєю мрією тому, що я думав, чи виросту я великим, чи ні, можливо середня вага, я не знав, чи буду битися в хевівейті.

Коли я дивився по телевізору на Тайсона, Льюїса, Холіфілда, то думав вау це неймовірно, що мені потрібно зробити, щоб бути в телевізорі та боксувати. Тепер я тут і кажу дякую моєму Богу. Люди вирішують, хто великий. Я? Можливо", — сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі. Також батько Тайсона поділився несподіваною інформацією щодо ваги британця.

За інформацією Чемпіона, Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі отримають рекордні гонорари за бій. На двох боксери зароблять понад 100 млн доларів.