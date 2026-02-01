Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Це була моя мрія, – Усик припустив, чи проведе поєдинок у США

Софія Кулай — 1 лютого 2026, 19:39
Це була моя мрія, – Усик припустив, чи проведе поєдинок у США
Олександр Усик
Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) заявив, що завжди мріяв побоксувати на території США.

Про це він зізнався у коментарі DAZN Boxing.

Український боксер не виключає того варіанту, що незабаром американська публіка побачить його поєдинок наживо.

"Це неймовірно, бо коли я був молодим, це була моя мрія, а тепер це реальність. Так, можливо, я боксуватиму тут", – сказав Олександр.

Відзначимо, що наприкінці 2025 року Усик свідомо позбувся поясу WBO, зробивши із Фабіо Вордлі нового чемпіона світу. Ба більше, українець уник неприбуткового протистояння проти непереможеного британця.

Водночас український чемпіон висловив бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером. Також у пресі приписують інтерес до бою із Енді Руїзом. Цікаво, що боксер із Криму не проти влаштувати трилогію із Тайсоном Ф'юрі.

Натомість голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх запевнив, що хотів би побачити Усика у протистоянні проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Олександр Усик

Олександр Усик

Туркі запропонував Усику побитися з легендарним кікбоксером
Усик: Я хочу битися з Ф'юрі
Усик особисто вручив Кроуфорду нагороду "Найкращого бійця 2025 року" від The Ring
Тренер Дюбуа назвав боксера, який здатен перемогти Усика
Тренер Дюбуа – про Усика: Ця людина – геній

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік