Це була моя мрія, – Усик припустив, чи проведе поєдинок у США

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) заявив, що завжди мріяв побоксувати на території США.

Про це він зізнався у коментарі DAZN Boxing.

Український боксер не виключає того варіанту, що незабаром американська публіка побачить його поєдинок наживо.

"Це неймовірно, бо коли я був молодим, це була моя мрія, а тепер це реальність. Так, можливо, я боксуватиму тут", – сказав Олександр.

Відзначимо, що наприкінці 2025 року Усик свідомо позбувся поясу WBO, зробивши із Фабіо Вордлі нового чемпіона світу. Ба більше, українець уник неприбуткового протистояння проти непереможеного британця.

Водночас український чемпіон висловив бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером. Також у пресі приписують інтерес до бою із Енді Руїзом. Цікаво, що боксер із Криму не проти влаштувати трилогію із Тайсоном Ф'юрі.

Натомість голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх запевнив, що хотів би побачити Усика у протистоянні проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.