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Ф'юрі назвав бій заради якого готовий відновити кар'єру

Олександр Булава — 2 липня 2025, 19:17
Ф'юрі назвав бій заради якого готовий відновити кар'єру
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі готовий відновити кар'єру лише заради третього бою проти Олександра Усика.

Цитує британця Boxing Scene.

"Знаєте, якби я повертався, то тільки заради бою з Усиком. Але я хочу чесного результату в Англії.

Він єдиний боксер заради якого хочу повернутись? Саме його я хочу. Це бій, якого я найбільше прагнув би отримати наступним", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі після другої поразки від Олександра Усика заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі отримає титульний бій, якщо вирішить відновити кар'єру.

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