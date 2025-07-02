Ф'юрі назвав бій заради якого готовий відновити кар'єру

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі готовий відновити кар'єру лише заради третього бою проти Олександра Усика.

Цитує британця Boxing Scene.

"Знаєте, якби я повертався, то тільки заради бою з Усиком. Але я хочу чесного результату в Англії. Він єдиний боксер заради якого хочу повернутись? Саме його я хочу. Це бій, якого я найбільше прагнув би отримати наступним", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі після другої поразки від Олександра Усика заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі отримає титульний бій, якщо вирішить відновити кар'єру.