Він навіть не зміг би по мені влучити, – Ф'юрі вважає, що легко переміг би Дюбуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) вважає, що без проблем здолав би володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), яки бій між ними відбувся.

Його слова передає Boxing News.

"Якби я знову вийшов на ринг і бився проти Дюбуа, то я б просто відбив йому вуха. Він навіть не зміг би по мені влучити. Це було б одностороннє побиття. Але я бажаю йому успіху в бою проти Усика. Наші стилі просто не поєднуються. Я б його просто знищив", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Даніель проведе наступний бій проти Олександра Усика. Поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після того, як він програв Олександру Усику другий бій поспіль. Проте нещодавно він анонсував третій поєдинок проти українця.