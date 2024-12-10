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Цей удар не завдав болю: Усик прокоментував влучання по корпусу від Ф'юрі у першому бою

Володимир Максименко — 10 грудня 2024, 15:41
Цей удар не завдав болю: Усик прокоментував влучання по корпусу від Ф'юрі у першому бою
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Олександр Усик прокоментував влучання по корпусу від Тайсона Ф'юрі у п'ятому раунді першого поєдинку.

Українець розповів про свої відчуття у той момент на шоу DAZN.

"Дійсно, це був дуже хороший постріл. Але так, я його очікував. Треба рухатись, рухатись і ще раз рухатись. Він не завдав мені болю", – заявив Усик.

Нагадаємо, перемогу у поєдинку завоював Олександр завдяки роздільному рішенню арбітрів.

Реванш відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Зазначимо, що сьогодні в ефір вийшла документальна стрічка від Netflix про титульний бій Олександра та "Циганського короля".

Раніше про своє ставлення до Усика розповів гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченко.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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