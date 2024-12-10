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Документальна стрічка про бій Усик – Ф'юрі від Netflix стала доступна до перегляду

Володимир Максименко — 10 грудня 2024, 12:39
Документальна стрічка про бій Усик – Ф'юрі від Netflix стала доступна до перегляду
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Документальна стрічка "Undisputed" про перший поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі вже доступна до перегляду на стрімінговому сервісі Netflix.

У зйомках прийняли участь менеджер Усика Олександр Красюк, колишній чемпіон світу за версіями WBO, IBF та WBC Леннокс Льюїс та інші зіркові представники світового боксу.

Нагадаємо, перший бій між Усиком та Ф'юрі завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Реванш відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Раніше відомий промоутер Едді Гірн оцінив шанси Тайсона у другому поєдинку із українським чемпіоном.

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