Усик назвав головні помилки Джошуа у бою з Дюбуа

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) назвав ключові помилки Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) у поєдинку з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Цитує українського боксера British Boxing News.

"Проблема була його робота ніг. Проблемою був менталітет, проблемою було все. Ентоні був зовсім іншим. Він виглядав не так, як ми всі очікували.

Ви бачили його праву руку, вона була повністю опущена і перебувала на рівні грудей. Його підборіддя було підняте, це було як подарунок, як казка для будь-якого боксера", – сказав Усик.