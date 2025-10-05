Усик – про донат на відбудову музею Шухевича: Віддаємо данину минулому, щоб наше майбутнє було світлим

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик пояснив, чому вирішив долучитися до відбудови музею Романа Шухевича у Львові, який був зруйнований внаслідок обстрілу в січні 2024 року.

Відео зі зверненням боксера опублікував Андрій Садовий.

"Долучайтесь до збору для відновлення музею Романа Шухевича. Віддаємо дань минулому для того, щоб наше майбутнє було світлим. Слава Богу. Слава Україні", – сказав Усик.

Тим часом @usykaa долучився до відбудови музею Романа Шухевича у Львові.

Чемпіон передав свої рукавиці для благодійного аукціону та зробив донат у 100 тис грн💪



росія воює не лише проти людей — вона нищить нашу пам’ять.

Відновлення музею Шухевича — теж боротьба за Незалежність. pic.twitter.com/37KXzrNJ5P — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) October 4, 2025

Зауважимо, що Усик передав свої рукавиці для благодійного аукціону та зробив пожертву у 100 тисяч гривень. Рукавиці чемпіона розіграють у листопаді. Про деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, музей Романа Шухевича був знищений під час російського обстрілу 1 січня 2024 року. Наразі вдалось зрушити процес відбудови будівлі завдяки меценатам.

80% робіт погодився профінансувати благодійник, решту будуть оплачуватися зі збору, який публічно проводить ГО "Новий Музей" за підтримки Львівської міської ради.