Фʼюрі готовий замінити Усика в чемпіонському бою з Кабаєлом

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) готовий вийти на ринг проти німця Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО), якщо від бою з ним відмовиться Олександр Усик (25-0, 16 КО).

Слова британця цитує Boxing Scene.

"Є кілька сценаріїв, які зараз можуть реалізуватися. Я, до речі, у чудовій позиції: знову займаю перше місце в рейтингу WBC. Якщо "кроляча морда" (Олександр Усик – ред.) відмовиться від бою з Кабаєлом, тоді я вийду на ринг замість нього. Якщо бій із Джошуа з будь-якої причини не відбудеться, то я отримаю шанс стати триразовим чемпіоном світу в поєдинку з Кабаєлом. І ми проведемо цей бій на "Вемблі", – заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що боксерська організація WBC санкціонувала бій Усика та Кабаєла. Боксери отримали 30 днів на організацію поєдинку. Тимчасовий чемпіон WBC публічно викликав українця на бій.

Натомість Ф'юрі та Джошуа мають провести довгоочікуваний мегафайт у четвертому кварталі 2026 року.