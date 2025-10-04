Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик долучився до відбудови музею Романа Шухевича у Львові, який був зруйнований внаслідок обстрілу в січні 2024 року.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Боксер передав свої рукавиці для благодійного аукціону та зробив пожертву у 100 тисяч гривень.

"Друзі, долучайтесь до збору для відновлення музею Романа Шухевича. Віддаємо дань минулому для того, щоб наше майбутнє було світлим. Слава Богу і слава Україні", — сказав Усик.

Зазначається, що рукавиці чемпіона розіграють у листопаді. Про деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, музей Романа Шухевича був знищений під час російського обстрілу 1 січня 2024 року. Наразі вдалось зрушити процес відбудови будівлі завдяки меценатам.

80% робіт погодився профінансувати благодійник, решту будуть оплачуватися зі збору, який публічно проводить ГО "Новий Музей" за підтримки Львівської міської ради.