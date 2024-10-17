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Усик посів друге місце у рейтингу P4P від Sports Illustrated

Володимир Клепач — 17 жовтня, 14:26
Усик посів друге місце у рейтингу P4P від Sports Illustrated
Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик
Getty images

Український чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) зберіг другу позицію у рейтингу P4P від Sports Illustrated.

На першій позиції йде чемпіон WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO).

Найбільшого прогресу досяг абсолютний чемпіон в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО), він піднявся з 8 позицію на четверту.

"Чемпіон у відпустці" за версією WBC в першій напівсередній вазі Девін Хейні опустився з 5 стрічки на десяту.

Рейтинг P4P від Sports Illustrated:

1. Теренс Кроуфорд
2. Олександр Усик
3. Наоя Іноуе
4 (8). Артур Бетербієв
5 (4). Джессі Родрігес
6 (5). Сауль Альварес
7 (6). Дмитро Бівол
8 (7). Шакур Стівенсон
9. Джервонта Девіс
10 (5). Девін Хейні

Sports Illustrated – відомий американський щотижневий спортивний журнал.

Раніше авторитетний спортивний канал ESPN оновив рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі, де лідером залишився Усик.

Рейтинг Pound for pound (P4P) створений для визначення найкращих бійців незалежно від їхньої ваги.

Сауль Канело Альварес Шакур Стівенсон Олександр Усик Девін Хейні Джервонта Девіс Теренс Кроуфорд Артур Бетербієв Наоя Іноуе Дмитро Бівол Sports Illustrated Джессі Родрігес

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