Усик посів друге місце у рейтингу P4P від Sports Illustrated
Український чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) зберіг другу позицію у рейтингу P4P від Sports Illustrated.
На першій позиції йде чемпіон WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO).
Найбільшого прогресу досяг абсолютний чемпіон в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО), він піднявся з 8 позицію на четверту.
"Чемпіон у відпустці" за версією WBC в першій напівсередній вазі Девін Хейні опустився з 5 стрічки на десяту.
Рейтинг P4P від Sports Illustrated:
1. Теренс Кроуфорд
2. Олександр Усик
3. Наоя Іноуе
4 (8). Артур Бетербієв
5 (4). Джессі Родрігес
6 (5). Сауль Альварес
7 (6). Дмитро Бівол
8 (7). Шакур Стівенсон
9. Джервонта Девіс
10 (5). Девін Хейні
Sports Illustrated – відомий американський щотижневий спортивний журнал.
Раніше авторитетний спортивний канал ESPN оновив рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі, де лідером залишився Усик.
Рейтинг Pound for pound (P4P) створений для визначення найкращих бійців незалежно від їхньої ваги.