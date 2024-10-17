Усик посів друге місце у рейтингу P4P від Sports Illustrated

Український чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) зберіг другу позицію у рейтингу P4P від Sports Illustrated.

На першій позиції йде чемпіон WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO).

Найбільшого прогресу досяг абсолютний чемпіон в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО), він піднявся з 8 позицію на четверту.

"Чемпіон у відпустці" за версією WBC в першій напівсередній вазі Девін Хейні опустився з 5 стрічки на десяту.

Рейтинг P4P від Sports Illustrated:

1. Теренс Кроуфорд

2. Олександр Усик

3. Наоя Іноуе

4 (8). Артур Бетербієв

5 (4). Джессі Родрігес

6 (5). Сауль Альварес

7 (6). Дмитро Бівол

8 (7). Шакур Стівенсон

9. Джервонта Девіс

10 (5). Девін Хейні

Sports Illustrated – відомий американський щотижневий спортивний журнал.

Раніше авторитетний спортивний канал ESPN оновив рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі, де лідером залишився Усик.

Рейтинг Pound for pound (P4P) створений для визначення найкращих бійців незалежно від їхньої ваги.