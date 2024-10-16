Усик зберіг лідерство в оновленому рейтингу супертяжів за версією ESPN
Олександр Усик
AP
Авторитетний спортивний канал ESPN оновив рейтинг найкращих боксерів у суперважкій вазі, де лідером залишився український чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО).
Другим йде майбутній суперник українця британець Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), а замикає трійку найкращих володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО), який піднявся з 6-ї позиції на 3-тю.
Водночас Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) втратив 2 позиції і тепер розташовується на 5-му рядку.
Рейтинг боксерів суперважкої ваги від ESPN:
- Олександр Усик
- Тайсон Ф'юрі
- Даніель Дюбуа
- Джозеф Паркер
- Ентоні Джошуа
- Чжан Чжилей
- Мартін Баколе
- Агіт Кабаел
- Джаррелл Міллер
- Енді Руїс
Нагадаємо, раніше Олександр Усик зберіг першу позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) за версією журналу The Ring.