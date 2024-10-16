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Усик зберіг лідерство в оновленому рейтингу супертяжів за версією ESPN

Олексій Мурзак — 16 жовтня, 00:15
Усик зберіг лідерство в оновленому рейтингу супертяжів за версією ESPN
Олександр Усик
AP

Авторитетний спортивний канал ESPN оновив рейтинг найкращих боксерів у суперважкій вазі, де лідером залишився український чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО).

Другим йде майбутній суперник українця британець Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), а замикає трійку найкращих володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО), який піднявся з 6-ї позиції на 3-тю.

Водночас Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) втратив 2 позиції і тепер розташовується на 5-му рядку.

Рейтинг боксерів суперважкої ваги від ESPN:

  1. Олександр Усик
  2. Тайсон Ф'юрі
  3. Даніель Дюбуа
  4. Джозеф Паркер
  5. Ентоні Джошуа
  6. Чжан Чжилей
  7. Мартін Баколе
  8. Агіт Кабаел
  9. Джаррелл Міллер
  10. Енді Руїс

Нагадаємо, раніше Олександр Усик зберіг першу позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) за версією журналу The Ring.

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Енді Руїс Джозеф Паркер Джаррелл Міллер Чжан Чжилей Даніель Дюбуа Мартін Баколе

Ентоні Джошуа

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