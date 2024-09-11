Усик подякував Фʼюрі та аль-Шейху за мотивацію

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) висловив вдячність своєму опоненту Тайсону Ф’юрі та саудівському промоутеру Туркі аль Аш-Шейху.

Про це він розповів у інтерв’ю Ready To Fight.

"Я хочу сказати всім цим людям – я вам дуже вдячний за цю мотивацію, дуже вдячний, що ви підтримуєте свого спортсмена. Дуже вдячний, що завдяки тому, що ви робите – я стаю сильнішим. Дякую вам велике", – сказав Усик.

Зазначимо, що Туркі не приховує того, що буде вболівати за Ф’юрі у реванші, який відбудеться 21 грудня.