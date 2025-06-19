Знайшлося місце Ломаченку, Кроуфорду та Ф'юрі: Усик назвав найкращих боксерів за категоріями

Олександр Усик приєднався до популярного челенджу у TikTok, у межах якого спортсмени обирають боксерів, які, на їхню думку, найкраще проявляють себе у різних компонентах бою.

Замість того, щоб створювати «ідеального» бійця, Усик пішов іншим шляхом – просто назвав тих, кого вважає найкращими у кожній окремій категорії.

Почав Усик із боксера, якому приписав найвищий рівень бійцівського інтелекту – ним став американець Теренс Кроуфорд. Коли мова зайшла про техніку, Усик одразу згадав Василя Ломаченка, свого друга й співвітчизника, який не так давно завершив кар'єру.

Швидкість Усик асоціює з Гері Расселлом – американським боксером, відомим своїми реакцією та миттєвими ударами. У категорії "найагресивніший" Олександр назвав Джервонту Девіса, чий стиль передбачає постійний тиск і безжальну атаку. А от найміцнішим, з точки зору фізичної витривалості та сили, Усик вважає Тайсона Ф’юрі, з яким йому вже довелося зійтись у рингу двічі.

І нарешті, відповідаючи на запитання про найстрашнішого суперника, Усик з усмішкою згадав самого себе.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні пройде поєдинок Усик – Дюбуа 2. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

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