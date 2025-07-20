Програв в одному раунді: статистика ударів бою Усик – Дюбуа

У ніч на неділю, 20 липня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик (24-0, 14 КО) здолав володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Згідно з підрахунками CompuBox українець перебоксував суперника в 4 раундах з 5.

У перших трьох раундах Дюбуа викидував більше ударів, проте лише у третій 3-хвилинці британець переважив Усика за влучаннями. Загалом британець має менш ніж 25% успішних ударів, в Усика водночас цей показник складає 37,3%.

Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois full punch stats report from CompuBox.



Usyk closed the show in round five by landing 12 of 17 punches (71%) including eight of 11 power shots (73%). pic.twitter.com/OpHfQOULG5 — Ring Magazine (@ringmagazine) July 19, 2025

Нагадаємо, що після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом.

Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

В андеркарді поєдинку український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0-1, 19 КО) поступився британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 KO). Ця поразка стала для українського боксера першою на професійному рингу.

Водночас перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном святкуав володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО).