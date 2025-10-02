Усик на зйомках "Незламного": голлівудська актриса розповіла, як українця підкупляли тортом

Голлівудська акторка Емілі Блант поділилася кумедними деталями роботи над фільмом "Незламний", у якому знявся абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик.

За словами акторки, боксер під час зйомок виявився справжнім фанатом солодкого. Найбільше він любив торт – настільки, що членам знімальної групи доводилося буквально підкупляти його десертом, аби він погоджувався на певні сцени.

"Він постійно хотів їсти торт. Його доводилося підкупляти, щоб він погоджувався… Наприклад, асистентка казала: "Алексе, нам потрібно знову нанести тобі фальшивий піт". А він ненавидів той фальшивий піт. "Навіщо?" – питав він. І тоді вона казала: "Якщо я дам тобі трохи торта, ти погодишся?" А він відповідав: "Так". І вони приносили йому торт", – згадала Блант.

Нагадаємо, прем’єра "Незламного" запланована на 3 жовтня у світовому прокаті, а в Україні – на 9 жовтня. Опублікований фрагмент уже підігрів інтерес до стрічки, обіцяючи глядачам видовищну та драматичну історію.

Раніше Двейн Джонсон пригадав, як проходили його спаринги з Усиком під час зйомок фільму "Незламний".