Вже на стадіоні: Мудрик прибув на реванш Усик – Ф'юрі

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик прибув до стадіону, на якому відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Українського футболіста помітили на трибунах арени, де проходять бої андеркарду головної події вечора.

Нагадаємо, що Мудрика наразі відсторонено від футболу через позитивну допінг-пробу.

Достеменно невідомо, як саме речовина потрапила до організму Михайла, але хавбек вже найняв юридичну фірму, що допомогла Погба знизити строк дискваліфікації француза.

Окрім того, ситуацію із Мудриком прокоментував головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Зазначимо, що в андеркарді реваншу між Усиком та Ф'юрі вже відбулось два поєдинки за участю українців.

Даніель Лапін здолав Ділана Коліна, а Андрій Новицький виявився сильнішим за Едгара Раміреза.

Зазначимо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.