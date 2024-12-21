Лапін впевнено переміг Коліна в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі
В андеркарді реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбувся другий бій за участю українського боксера, в якому Даніель Лапін переміг Ділана Коліна з Франції.
Боксери розпочали поєдинок дуже жваво, а українець вже у першому раунді перевірив на міцність щелепу Коліна.
Спортсмени багато рухались рингом, шукаючи можливості для ураження суперника. Третій раунд пройшов у дуже рівному темпі, в якому важко виділити будь-якого опонента.
Загалом бій пройшов під переважним домінуванням Лапіна, який дуже багато працював як руками, так і ногами.
У восьмому раунді варто відзначити влучну двійку від Коліна, але Даніель стримав цей тиск та продовжив боксувати в тому стилі, в якому йому комфортно.
В результаті, бій тривав всі десять раундів та завершився перемогою Лапіна одноголосним рішенням суддів.
Таким чином, Даніель став володарем поясів IBF Intercontinental і WBA Continental.
Суддівські записки:
- 100-90
- 99-91
- 99-91
Нагадаємо, раніше в андеркарді свою перемогу здобув Новицький, здолавши Раміреза одноголосним рішенням суддів.
Зазначимо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.