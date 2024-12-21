Лапін впевнено переміг Коліна в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

В андеркарді реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбувся другий бій за участю українського боксера, в якому Даніель Лапін переміг Ділана Коліна з Франції.

Боксери розпочали поєдинок дуже жваво, а українець вже у першому раунді перевірив на міцність щелепу Коліна.

Спортсмени багато рухались рингом, шукаючи можливості для ураження суперника. Третій раунд пройшов у дуже рівному темпі, в якому важко виділити будь-якого опонента.

Загалом бій пройшов під переважним домінуванням Лапіна, який дуже багато працював як руками, так і ногами.

У восьмому раунді варто відзначити влучну двійку від Коліна, але Даніель стримав цей тиск та продовжив боксувати в тому стилі, в якому йому комфортно.

В результаті, бій тривав всі десять раундів та завершився перемогою Лапіна одноголосним рішенням суддів.

Ukraine 2-0 so far in the card 🇺🇦



Daniel Lapin defeats Dylan Colin via UD and moves to 11-0 🔥#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/RJxniSbOh8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

Таким чином, Даніель став володарем поясів IBF Intercontinental і WBA Continental.

Суддівські записки:

100-90

99-91

99-91

Нагадаємо, раніше в андеркарді свою перемогу здобув Новицький, здолавши Раміреза одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.