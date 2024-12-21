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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Лапін впевнено переміг Коліна в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

Володимир Максименко — 21 грудня 2024, 20:06
Лапін впевнено переміг Коліна в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі
Даніель Лапін та Ділан Колін
Mirror Fighting

В андеркарді реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбувся другий бій за участю українського боксера, в якому Даніель Лапін переміг Ділана Коліна з Франції.

Боксери розпочали поєдинок дуже жваво, а українець вже у першому раунді перевірив на міцність щелепу Коліна.

Спортсмени багато рухались рингом, шукаючи можливості для ураження суперника. Третій раунд пройшов у дуже рівному темпі, в якому важко виділити будь-якого опонента.

Загалом бій пройшов під переважним домінуванням Лапіна, який дуже багато працював як руками, так і ногами.

У восьмому раунді варто відзначити влучну двійку від Коліна, але Даніель стримав цей тиск та продовжив боксувати в тому стилі, в якому йому комфортно.

В результаті, бій тривав всі десять раундів та завершився перемогою Лапіна одноголосним рішенням суддів.

Таким чином, Даніель став володарем поясів IBF Intercontinental і WBA Continental.

Суддівські записки:

  • 100-90
  • 99-91
  • 99-91

Нагадаємо, раніше в андеркарді свою перемогу здобув Новицький, здолавши Раміреза одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.

Даніель Лапін Усик – Ф'юрі 2

Даніель Лапін

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