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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Воррен незадоволений діями Дюбуа після реваншу Усик – Ф'юрі

Руслан Травкін — 25 грудня 2024, 07:30
Воррен незадоволений діями Дюбуа після реваншу Усик – Ф'юрі
Даніель Дюбуа
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Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), незадоволений діями свого клієнта після бою Усик – Ф'юрі.

Про це він сказав у коментарі для BoxNation.

"Я не очікував, що Даніель після бою схопить мікрофон і викличе Усика на реванш. Мені це не сподобалось. Але він зробив це, як багато боксерів минулого.

Але це не був гарний час для цього. На Даніеля чекає важкий бій у лютому проти Паркера, він має думати тільки про це. Далі подивимося, що станеться", – сказав Воррен.

Нагадаємо, після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш українець погодився.

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