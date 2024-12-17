Вдалині від дружини та дітей: Ф'юрі розповів про найбільшу жертву часів підготовки до реваншу з Усиком

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів про свою найбільшу жертву, яку він приніс заради підготовки до реваншу проти Олександра Усика.

Слова британця наводить Talksport.

"Я збираюсь покінчити з ним, завершити його кар'єру. Після бою ви вже ніколи не почуєте про Олександра Усика.

Це був дуже довгий табір. Три місяці я був вдалині від дружини та дітей. Я взагалі не розмовляв із Періс, жодного слова.

Я багато чого приніс у жертву, але воно того вартувало. На Різдво я полечу додому. Індичка, яєчний коктейль та все таке інше", – розповів Ф'юрі.