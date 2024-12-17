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Вдалині від дружини та дітей: Ф'юрі розповів про найбільшу жертву часів підготовки до реваншу з Усиком

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 16:40
Вдалині від дружини та дітей: Ф'юрі розповів про найбільшу жертву часів підготовки до реваншу з Усиком
Тайсон Ф'юрі з дружиною
Фото Talksport

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів про свою найбільшу жертву, яку він приніс заради підготовки до реваншу проти Олександра Усика.

Слова британця наводить Talksport.

"Я збираюсь покінчити з ним, завершити його кар'єру. Після бою ви вже ніколи не почуєте про Олександра Усика.

Це був дуже довгий табір. Три місяці я був вдалині від дружини та дітей. Я взагалі не розмовляв із Періс, жодного слова.

Я багато чого приніс у жертву, але воно того вартувало. На Різдво я полечу додому. Індичка, яєчний коктейль та все таке інше", – розповів Ф'юрі.

Реванш між Усиком та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший бій завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Раніше Ф'юрі розповів, чи зможе Усик його нокаутувати.

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