Усик погодився провести реванш з Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) погодився на реванш проти Даніеля Дюбуа (22-1, 22 КО), який є чемпіоном світу за версією IBF.

Про це Усик заявив після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

"Я хочу свою помсту, дай мені реванш. Зробіть мені реванш. Я хочу помсту за крадіжку, що сталася минулого разу (українець встав на коліно після удару нижче пояса, однак нокдаун не був зафіксований до чого часто апелює Дюбуа, – прим.). Зробіть це важливим", – сказав британський боксер.

Український чемпіон відповів коротко:

"Зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа".

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.