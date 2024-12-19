Боксує під Пивоварова, який співає з висоти: як пройшло відкрите тренування Усика

Вчора, 18 грудня, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик провів відкрите тренування перед журналістами та фанатами в Ер-Ріяді.

Український чемпіон ефектно прибув на івент, припливши на човні під саундтрек із культового фільму "Титанік".

Показовий виступ на ринзі супроводжувався піснею "Барабани" від українського артиста Артема Пивоварова. Співак спочатку виконував трек поруч із музикантами, проте пізніше заліз на металеву споруду, додавши ефектності своєму концерту.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Напередодні відбулася церемонія прибуття обох боксерів. Під час цього заходу Олександр Усик розповів, чим буде займатися напередодні поєдинку, а також заявив, що почне думати про британця лише в першому раунді.