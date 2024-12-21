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Друже, жадібне пузо, побачимось сьогодні. Люблю тебе: Усик – до Ф’юрі

Микита Павлів — 21 грудня 2024, 12:07
Друже, жадібне пузо, побачимось сьогодні. Люблю тебе: Усик – до Ф’юрі
Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season

Олександр Усик звернувся до свого суперника Тайсона Ф’юрі в день їхнього поєдинку.

Слова українського боксера передає TNT Sports.

"Доброго ранку, Тайсоне. Як ти? Я люблю тебе, моє жадібне пузо.

Мій друже, жадібне пузо, побачимось сьогодні. Люблю тебе", – сказав Усик.

Нагадаємо, бій-реванш між чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) відбудеться сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Початок двобою – о 1:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому протистоянні роздільним рішення суддів переміг український хевівейтер.

Сьогодні Усика підтримали президент УАФ Андрій Шевченко, наставник збірної України Сергій Ребров та ключові гравці національної команди.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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