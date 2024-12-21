Друже, жадібне пузо, побачимось сьогодні. Люблю тебе: Усик – до Ф’юрі
Олександр Усик звернувся до свого суперника Тайсона Ф’юрі в день їхнього поєдинку.
Слова українського боксера передає TNT Sports.
"Доброго ранку, Тайсоне. Як ти? Я люблю тебе, моє жадібне пузо.
Мій друже, жадібне пузо, побачимось сьогодні. Люблю тебе", – сказав Усик.
Нагадаємо, бій-реванш між чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) відбудеться сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Початок двобою – о 1:00 за київським часом.
Нагадаємо, у першому протистоянні роздільним рішення суддів переміг український хевівейтер.
Сьогодні Усика підтримали президент УАФ Андрій Шевченко, наставник збірної України Сергій Ребров та ключові гравці національної команди.