Якщо його Високоповажність організує бій – не проблема, я готовий: Усик – про реванш з Дюбуа
Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season
Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поділився думкою щодо можливого бою з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.
Слова Усика передає YouTube канал Boxing King Media.
"Зараз хочу відпочити. Без Дюбуа. Якщо його Високоповажність Туркі Аль аш-Шейх організує бій – не проблема, я готовий", – заявив український боксер.
Нагадаємо, у ніч на 21 грудня відбувся реванш між ексчемпіоном світу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та володарем поясів WBC, IBO, WBA та WBO у хевівейті Олександром Усиком (23-0, 14 КО).
Одностайним рішенням суддів у цьому протистоянні переміг український боксер.
Українець раніше вже прокоментував можливість проведення реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
Раніше британський боксер заявив, що Ф’юрі настав піти на "пенсію".