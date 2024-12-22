Якщо його Високоповажність організує бій – не проблема, я готовий: Усик – про реванш з Дюбуа

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поділився думкою щодо можливого бою з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Слова Усика передає YouTube канал Boxing King Media.

"Зараз хочу відпочити. Без Дюбуа. Якщо його Високоповажність Туркі Аль аш-Шейх організує бій – не проблема, я готовий", – заявив український боксер.

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня відбувся реванш між ексчемпіоном світу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та володарем поясів WBC, IBO, WBA та WBO у хевівейті Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Одностайним рішенням суддів у цьому протистоянні переміг український боксер.

Українець раніше вже прокоментував можливість проведення реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Раніше британський боксер заявив, що Ф’юрі настав піти на "пенсію".