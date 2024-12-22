Настав час йому піти: Дюбуа – про майбутнє Ф’юрі на професійному рівні

Володар поясу IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився думками щодо майбутнього ексчемпіона світу WBC у хевівейті Тайсону Ф’юрі на професійному рівні.

Слова боксера передає сайт Fight News.

"У Ф’юрі була чудова кар’єра. Я думаю, що зараз для нього настав час піти. Я не знаю. На мою думку, йому слід завершити кар’єру. Він досяг всього. Зараз мій час, я буду наступним лідером хевівейту", – заявив Дюбуа.

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня відбувся другий бій між ексчемпіоном світу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та володарем поясів WBC, IBO, WBA та WBO у хевівейті Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Одностайним рішенням суддів у цьому протистоянні переміг український боксер.

Додамо, що Усик вже погодився провести реванш з Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.