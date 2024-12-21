Хай все вийде. До перемоги: Хижняк підтримав Усика перед реваншем з Ф’юрі

Олімпійський чемпіон 2024 року з боксу Олександр Хижняк підтримав українського хевівейтера Олександра Усика перед його боєм-реваншем з британцем Тайсоном Ф’юрі.

Сторіс зі словами підтримки спортсмен опублікував на своєму Instagram-акаунті.

"Олександре, сьогодні я та вся країна вболіваємо тільки за тебе. Хай все вийде. З Божою допомогою, з Божої милості, до перемоги", – сказав Хижняк.

Нагадаємо, бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) пройде у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у ніч на 21 грудня.

Старт поєдинку – о 1:00 за київським часом.

Раніше, колишній чемпіон світу Володимир Кличко спрогнозував результат реваншу. Він вважає, що енергетика Усика буде його перевагою.