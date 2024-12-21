З такою енергією Усик "переїде" Ф’юрі: Кличко спрогнозував підсумок бою-реваншу

48-річний ексчемпіон світу у хевівейті Володимир Кличко (64-5, 53 КО) поділився прогнозами на бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.

Слова ексчемпіона передає Fight Hub TV.

"Це серйозний виклик – робити передбачення перед боєм. Але я вперше побачив Олександра за довгий час, і побачив, на якому позитиві він зараз. Його енергетика шалена. З такою енергією Усик переїде Тайсона Ф'юрі. Це моє бажання і передбачення", – поділився думками Кличко.

Володимир також відповів чи зможе Усик закінчити протистояння нокаутом.

"Чи переможе Усик нокаутом? Він вже майже це зробив у першому поєдинку", – заявив ексчемпіон.

Нагадаємо, у суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться бій-реванш між українським чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Початок поєдинку – о 1:00 за київським часом.

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