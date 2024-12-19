Богачук – Девіс: усе про бій в андеркарді Усик – Ф'юрі

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 КО), який у серпні втратив тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, програвши Верджилу Ортісу, проведе рейтинговий бій з Ішмаелем Девісом (13-1, 6 КО).

Суперником Богачука мав бути Ісраїл Мадрімов (10-1-1, 7 КО) з Узбекистану. Проте, 8 грудня стало відомо, що Мадрімов пропустить бій проти Сергія. Причиною цього за офіційною версією є гострий бронхіт у боксера.

Поєдинок відбудеться в суботу, 21 грудня 2024 року, на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. 12-раундовий поєдинок відбудеться у напівсередній вазі (до 69,8 кг).

Цей бій відбудеться в андеркарді поєдинку Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Статистика

Сергій Богачук вийде на ринг з рекордом 24 перемоги, 2 поразки та 23 нокаути.

Ішмаель Девіс боксуватиме з рекордом 13 перемог, з яких 6 дострокових, а також 1 поразка.

Статистика свідчить про те, що Богачук має величезну перевагу в силі над Девісом, маючи 96% нокаутів проти 46% у Девіса.

Сергій Богачук є ровесником Ізмаїла Девіса – обом по 29 років.

Богачук має перевагу в довжині рук на 2,5 см. І українець, і Ізмаїл Девіс б'ються з ортодоксальної стійки.

Сергій Богачук є більш досвідченим професійним бійцем, він провів на 12 боїв більше і дебютував у 2017 році, на 1 рік і 7 місяців раніше, ніж Девіс, чий перший професійний бій відбувся у 2018 році. Він провів на 30 професійних раундів більше, загалом 109 проти 79 у Девіса.

Український боксер виходить на ринг, посідаючи 2 місце за версією WBC, 14 місце за версією WBO та 6 місце за версією The Ring у першій напівсередній вазі.

Послужний список Богачука

Богачук переміг 4 з 5 останніх суперників, нокаутувавши 3 з них та одного разу пройшовши всю дистанцію.

У своєму останньому поєдинку він програв Верджилу Ортісу-молодшому 10 серпня 2024 року рішенням більшості суддів.

До цього він переміг Браяна Мендозу 30 березня 2024 року одноголосним рішенням суддів. Раніше він переміг Патріка Аллоті 22 липня 2023 року нокаутом в 1-му раунд.

Нокаутом в 6-му раунді був зупинений Натаніель Галлімор 27 січня 2023 року, а також Богачук переміг Рафаеля Ігбокве 16 вересня 2021 року технічним нокаутом в 6-му раунді.

Перевірка активності

Останні 5 боїв Богачука відбулися за 3 роки, 3 місяці та 5 днів, що означає, що він бився приблизно кожні 7 місяців та 26 днів. У цих боях він провів загалом 37 раундів, що означає, що вони тривали в середньому 7,4 раунду.

Останні 2 бої Девіса відбулися за 8 місяців і 28 днів, тобто він бився в середньому кожні 4 місяці і 16 днів. У цих боях він провів загалом 24 раунди, тобто в середньому вони тривали по 12 раундів.

Де та коли дивитися?

Очікується, що бійці вийдуть на ринг у ніч з 21 на 22 грудня, близько 00:00 за київським часом. Транслювати бій в Україні буде медіасервіс MEGOGO. Головну подію вечора та весь файткард можна буде подивитися за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Прогноз букмекерів на бій

На думку українських букмекерів коефіцієнт на перемогу Сергія Богачука становить 1,13, у той час, як на Ішмаеля Девіса аж 7,77.