Великий бій у 2025 році: промоутер – про майбутнє Богачука

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Сергія Богачука (24-2, 23 КО), вважає, що після бою з британцем Ішмаелем Девісом (13–0, 6 КО), на українця очікує великий поєдинок.

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Головна новина полягає в тому, щоб виступити на цьому шоу, у величезному шоу-реванші Усик – Ф'юрі із Саудівської Аравії. Якщо Богачук доб'ється успіху і переможе Девіса, це відчинить двері для продовження великого бою у 2025 році", – розповів Леффлер.

Нагадаємо, що українець проведе свій поєдинок проти Девіса 21 грудня в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Раніше менеджер Сергія висловився с приводу відмови Мадрімова від бою.