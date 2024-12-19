Богачук: У мене два прогнози на бій Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі

У суботу, 21 грудня, в андеркарті бою-реваншу Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі свій поєдинок проведе Сергій Богачук (24-2, 23 КО). Боксер, який в серпні втратив тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, програвши Верджилу Ортісу, тепер битиметься в рейтинговому бою з Ішмаелєи Девісом (13-1, 6 КО).

Цікаво, що суперником Богачука мав бути Ісраїл Мадрімов (10-1-1, 7 КО) з Узбекистану. Проте, 8 грудня стало відомо, що Мадрімов пропустить бій проти Сергія. Причиною цього за офіційною версією є гострий бронхіт у боксера.

Чемпіон поговорив з Сергієм про зміну суперника, плани на майбутнє, життя в Лос-Анджелесі, можливе повернення у бокс Володимира Кличка та бої-реванші Усика з Ф’юрі.

– Сергію, зміна суперника на бій в Ер-Ріяді, суттєво вплинула на підготовку?

– Не сильно вплинуло. Спарингував багато раундів з різними суперниками, провів багато часу у ринзі. Я готовий фізично і морально. Що змінилось? Ортіс не дуже відрізняється від Мадрімова стилем бою. Він так само міняє стійки, як узбек. Має схожий зріст. Стиль Мадрімова навіть складніший. З Девісом, напевно, буде трохи легше.

У мене перед цим була ситуація зовсім інша. Коли готувався під Себастьяна Фундору, лівшу, а потім за два тижні до бою суперника міняють на Браяна Мендосу, який правша і низький ростом. Це було набагато складніше. (Богачук виграв 30 березня бій у Мендоси одноосібним рішенням суддів – ред.)

– Дивилися бої за участю Девіса?

– Дивився й дивлюся. Він непоганий боксер. Можливо, трохи незручний, трохи опускає голову. Може бути функціонально непогано підготовленим. Але в тактичному плані не доведеться нічого міняти. Вони схожі з Мадрімовим.

– Сергію, скоро вже 2025-й. Які плани на наступний рік?

– Зараз у мене в голові виключно цей бій. Сконцентрований виключно на ньому. А далі буде видно. Звичайно, хотілося б реалізувати великі плани. Зібрати всі пояси або хоча б один пояс взяти.

– Титул чемпіону світу – чи буде він вже реальний наступного року?

– Чому ні? Я високо стою в рейтингах – другий номер у рейтингу WBC. Думаю, що бій-другий і Всесвітня боксерська рада повинна зробити бій за титул. Мені треба зосередитися на власних боях, перемагати суперників, а далі все можливо...

– Останнім часом ви живете в Лос-Анджелесі. Чому обрали саме це місто?

– Так вийшло. Я приїхав до Америки й одразу почав тренуватися у залі Абеля Санчеса. І наразі нічого міняти не хочу. У Каліфорнії дуже потужний професійний бокс. В який зал не зайди, всюди є з ким спарингуватися. В плані боксу мені дуже зручно і цікаво.

– В Ер-Ріяді ви будете битися в андеркарті бою Усик – Ф'юрі. Який ваш прогноз на головний бій вечора?

– У мене є дві опції. Або Усик виграє достроково, або Усик виграє по очках. В будь-якому випадку виграє Усик. Чому саме такий прогноз? Тому що Усик боксер, який вищий за класом. Усик це показав в першому бою, що він набагато кращий боксер.

А британець? Я не знаю, що Ф’юрі може змінити, щоб виграти в Усика. Він показав в тому бої ціну собі, на що він здатний. А Усик може ще зробити роботу над помилками, може ще якісь робити висновки. І цей бій він проведе ще краще.

– Що стане вирішальним чинником у бою Усик – Ф'юрі?

– Майстерність Усика та функціональність Ф'юрі. Якщо Ф’юрі функціонально, більш-менш нормально готовий, то він проведе всі раунди, але все одно програє за очками.

– Багато чуток останнім часом ходить про повернення у ринг Володимира Кличка. Чи є в цьому сенс, як вважаєте?

– Людям це цікаво. Зараз Майк Тайсон повернувся в ринг і зробив непогані гроші. Якщо Кличку запропонують таку саму пропозицію, чому б не вийти і не заробити грошей?

Головне, як він себе відчуває. Щоб він у бою не зламався та не травмувався. Це найголовніше. Якщо він відчуває себе добре, якщо він може, то чому б не провести цей бій?

– У 48 років в нього є шанси в можливому бою з Дюбуа?

– Залежить від того, в якій він зараз фізичній формі. Який він взагалі на цю мить. Бо я цього не знаю. Мені треба хоча б побачити його у ринзі. Він чудовий боксер був, але це було давно.