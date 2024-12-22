Це безумство: промоутер Ф'юрі прокоментував перемогу Усика

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен не згоден з рішенням суддів віддати перемогу Олександру Усику в бою проти його клієнта.

Слова Воррена передає BBC.

" Один суддя не дав Тайсону жодного раунду, починаючи з шостого, це божевілля. Це безумство. Роздільне рішення, а потім це, це нонсенс", – сказав промоутер.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.