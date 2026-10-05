Поєдинок триватиме довше шести раундів: британський тренер оцінив бій Ф'юрі – Джошуа

Тренер Адам Бут спростував сумніви багатьох людей зі світу боксу, які переконані, що в арсеналі Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) вже немає потрібних якостей, які він міг би знову продемонструвати у бою проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю The Ring.

"Річ у тім, що його стиль нікуди не дінеться. Питання лише в тому, чи є в нього бажання йти на ризик і підставлятися під удар, аби самому влучити в суперника. Але ж він дуже розумний боєць і вміє прораховувати, що саме дає йому найбільші шанси вберегтися від небезпеки", – сказав наставник.

Він наголосив, що сміливий рух назустріч із самого початку може стати для "Циганського короля" найкращою формою агресивного захисту.

"Якщо він обере таку тактику, на нас безперечно чекає захопливий бій – принаймні доти, доки він триватиме. Не думаю, що поєдинок триватиме довше шести раундів. Навіть сподіваюся, що так і буде, адже якщо вони підуть у відкритий обмін ударами, це забезпечить неймовірне видовище та атмосферу, сповнену шаленої енергії, – додав Бут.

Протистояння Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

До поєдинку Ентоні готуватимуть одразу декілька спеціалістів. Зокрема, Бен Девісон, до якого він повернувся, а також команда Олександра Усика, з якою британець вже двічі тріумфував на профі-рингу.

Напередодні зустрічі Ей Джея запевнив, що йому байдуже на будь-які титули.