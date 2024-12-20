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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Зеленський підтримав Усика напередодні реваншу проти Ф'юрі

Володимир Максименко — 20 грудня 2024, 17:36
Зеленський підтримав Усика напередодні реваншу проти Ф'юрі
Володимир Зеленський та Олександр Усик
Фото Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із чемпіоном світу з боксу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Усиком та підтримав спортсмена напередодні поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомив сам президент у своєму Х-акаунті.

Усик та Зеленський поспілкувались відеозв'язком, а Володимир Олександрович жартома попросив боксера не сильно бити Ф'юрі.

Український чемпіон поділився своїм самопочуттям напередодні відповідального бою та запевнив, що повністю готовий до поєдинку.

Наприкінці бесіди Усик та Зеленський побажали успіхів один одному.

Нагадаємо, реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Раніше повідомлялось про суперечку між командами українського боксера та "Циганського короля" через третього рефері.

Окрім того, став відомий склад коментаторів на поєдинок.

Олександр Усик Володимир Зеленський Усик – Ф'юрі 2

Володимир Зеленський

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