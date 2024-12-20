Кобельков прокоментує бій-реванш Усик – Ф’юрі: відомий увесь склад коментаторів

Володимир Кобельков, Сергій Лук'яненко та Дмитро Аветісян прокоментують поєдинки вечора боксу, який пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Про призначення коментаторів повідомляє ресурс MEGOGO.

Володимир Кобельков коментуватиме не тільки головний бій вечора між Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) та Олександром Усиком (22-0, 14 КО), але і поєдинок між українцем Даніелем Лапіним (10-0, 4 КО) та Діланом Коліном (14-0, 4 КО).

Інші бої андеркарду коментуватимуть Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян. Зокрема протистояння між Сергієм Богачуком (24-2, 23 КО) і Ішмаелем Девісом (13-0, 6 КО) та Андрія Новицького (13-0-0, 10 КО) з Едгаром Раміресом (10-1-1, 4 КО).

Нагадаємо, трансляція вечора боксу стартуватиме о 18:50 на медіасервісі MEGOGO, а головний бій розпочнеться приблизно о 1:00 за київським часом.

Напередодні відбулась пресконференція перед боєм Усик – Ф’юрі: боксери провели найдовшу битву поглядів.