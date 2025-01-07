Шаблю Мазепи з бою Усик – Ф'юрі повернули до України

Оригінальну шаблю Івана Мазепи, яку чемпіон світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик підняв над головою після історичної перемоги у бою-реванші проти Тайсона Ф'юрі, повернули до України.

Про це повідомляє Українська правда. Життя, з посиланням на Державну митну службу України.

Як зазначає ДМСУ, після тимчасового вивезення для експонування в Королівстві Саудівська Аравія шабля пройшла митне оформлення з урахуванням всіх правових норм і процедур, визначених законодавством України.

Зазначимо, що уздовж клинка шаблі є напис: "Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!" З правого боку клинка зображені дві свічки, двоє янголів, а також коронована Богородиця з дитиною і гілочкою. Таке її зображення називається "Нев'янучий цвіт".

"Шабля гетьмана Мазепи зроблена наприкінці XVII століття. Вона є зразком українського зброярства, сформованого зокрема під впливом країн мусульманської східної культури, з якими Україна підтримувала дипломатичні й торгові відносини. Шаблю Іван Мазепа подарував за гарну службу осавулу Савичу.

Згодом його нащадки продали її збирачу колекції української старовини Василю Тарновському. Так вона опинилася в нашому музеї, щоб сьогодні презентувати на весь світ українську культуру та одного з найвидатніших українських воїнів", – розповів Максим Блакитний, директор Чернігівського обласного історичного музею ім. Тарновського.

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Нагадаємо, що згідно зі статистичним боксерським проєктом Boxrec.com Олександр Усик є другим найкращим боксером в історії України

У травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.