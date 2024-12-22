Після перемоги над Ф'юрі Усик підняв на ринзі шаблю гетьмана Мазепи

Після історичної перемоги у бою-реванші проти Тайсона Ф'юрі чемпіон світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик підняв над головою оригінальну шаблю Івана Мазепи.

Про це повідомляє UKRAINE WOW.

До Саудівської Аравії шаблю доставили з дотриманням усіх норм та під контролем музейних фахівців. Її презентація – важливий крок культурної дипломатії.

"Шабля гетьмана Мазепи зроблена наприкінці XVII століття. Вона є зразком українського зброярства, сформованого зокрема під впливом країн мусульманської східної культури, з якими Україна підтримувала дипломатичні й торгові відносини. Шаблю Іван Мазепа подарував за гарну службу осавулу Савичу. Згодом його нащадки продали її збирачу колекції української старовини Василю Тарновському. Так вона опинилася в нашому музеї, щоб сьогодні презентувати на весь світ українську культуру та одного з найвидатніших українських воїнів", – розповів Максим Блакитний, директор Чернігівського обласного історичного музею ім. Тарновського.

Уздовж клинка шаблі є напис: "Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!" З правого боку клинка зображені дві свічки, двоє янголів, а також коронована Богородиця з дитиною і гілочкою. Таке її зображення називається "Нев'янучий цвіт".

Цей проєкт організували Благодійний фонд Олександра Усика та UKRAINE WOW. Співзасновниці UKRAINE WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей прокоментували такий жест українського боксера.

"На третьому році повномасштабної війни розповідати про Україну важливо як ніколи. Особливо в країнах, які можуть бути великими партнерами для нашої країни, її відбудови та збереження нашої культурної спадщини. Саудівська Аравія – одна з них. І ми дуже щасливі, що тема козацтва, ім'я видатного гетьмана відгукнулися організаторам події, і ми отримали унікальний дозвіл (вперше в історії боксу!) на експонування шаблі Мазепи просто на ринзі в руках нашого чемпіона. Через подібні проєкти ми будемо залучати увагу широкої аудиторії до історій видатних українців, їхньої спадщини та внеску у світову культуру. Століттями Росія паплюжила ім'я гетьмана Мазепи. Завдяки Олександру Усику воно повертається у світовий медіапростір і отримає визнання, на яке заслуговує".

Нагадаємо, бій Усика проти Ф'юрі відбувся 21 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів.