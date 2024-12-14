Тренер Вайлдера назвав переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера, не вірить в успіх Тайсона Ф'юрі в реванші з Олександром Усиком.

Цитує тренера Seconds Out.

"Я просто думаю, що Усик занадто впертий, щоб Ф'юрі міг з ним впоратись. Я думаю, що удари, які завдають тобі найбільшого болю – це ті, яких ти не бачиш. Не потрібно бути сильним панчером, щоб завдати суперникам проблем. Усик добре це розуміє.

Уболівальники думають, що Тайсон більший, тому може просто підійти до нього. Чорт, ніхто не може прямо підходити до Усика. Я вважаю, що Ф'юрі буде бити гірше, якщо він просто підійде прямо до нього. Він потрапить у різні пастки. Не думаю, що Тайсон зможе перемогти Усика" – сказав Скотт.