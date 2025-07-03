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Він завжди знаходить спосіб перемогти: екстренер Вайлдера – про фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі

Олександр Булава — 3 липня 2025, 20:22
Він завжди знаходить спосіб перемогти: екстренер Вайлдера – про фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі
Усик та Дюбуа
Getty Images

Екстренер Деонтея Вайлдера та колишній спаринг-партнер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) Малік Скотт, вважає саме українця фаворитом реваншу проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитує боксера SecondsOut.

"Важко, бо Дюбуа трохи інший. Усик такий, який він є. Якби я був людиною, яка робить ставки, я б обрав Усика, бо він завжди знаходить спосіб перемогти.

Але Дюбуа зараз є серйозною загрозою, він легко входить до топ-важковаговиків. Великий, небезпечний панчер, і в нього є хороший тренер Дон Чарльз", – розповів Скотт.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що Олександру допомагає готуватися до реваншу сербський супертяж, з яким він провів 280 раундів.

Скотт Олександр Усик Даніель Дюбуа

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