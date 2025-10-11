Переможець отримає Усика: Скотт – про важливість потенційного поєдинку Вайлдера та Руїса

Малік Скотт, колишній тренер ексчемпіона у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) оцінив важливість потенційного бою свого колишнього підопічного проти Енді Руїса-молодшого (35-2-1, 22 KO).

Цитує тренера Seconds Out.

"Я б дуже хотів побачити цей бій. Сподіваюся, він відбудеться. Деонтей завжди цього хотів. Але Енді завищив свою ціну, а коли ти завищуєш свою ціну, це сучасний спосіб сказати, що ти не хочеш битися. Але це бій-класика. Великий панчер сьогодення проти Енді, ми всі знаємо, що він може, він вміє бити. Переможець отримає Усика, без сумніву", – сказав Скотт.

Раніше була інформація, що Вайлдер та Руїс домовились про бій, який має відбутися в січні в США.

Для Енді це був перший поєдинок із вересня 2022 року, коли він одноголосним рішенням суддів здолав кубинця Луїса Ортіса.

Деонтей у липні здобув перемогу над Тіреллом Герндоном. Американець зумів нокаутувати свого опонента в сьомому раунді. Для боксера це була перша перемога за 3 роки.

Тривалий час він мав "0" у графі поразки, але починаючи з лютого 2020 року програв 4 бої з 5. Його перемагали Тайсон Ф'юрі (двічі нокаутом), Джозеф Паркер (одноголосним рішенням суддів) та Чжан Чжилей (нокаутом). У жовтні 2022 року американець нокаутував фіна Роберта Хеленіуса.