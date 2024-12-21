Ломаченко російською мовою підтримав Усика перед реваншем з Ф'юрі та виклав його фото на фоні церкви

Чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) підтримав володаря титулів WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) напередодні реваншу з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), опублікувавши фото свого земляка на фоні церкви.

Відповідний пост Ломаченко зробив на своїй сторінці в Instagram.

"Нехай усе станеться з волі Господа. З Богом! Мир усім", – написав Ломаченко російською мовою.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та відмовився виходи на ринг до кінця року.

Вже цієї ночі у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за пояси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

На нашому сайті можна ознайомитися з онлайн-марафоном, який допоможе підготуватися до титульного поєдинку.