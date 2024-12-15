Льюїс пригадав свій бій проти Холіфілда і змінив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в хевівейті та чемпіон Олімпіади-1988 Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) змінив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі після того, як пригадав своє протистояння з Евандером Холіфілдом.

Його слова цитує BoxNation.

"Після їхнього першого бою я переглянув свій поєдинок з Холіфілдом і подумав, у чому різниця між цими протистояннями. А різниця в тому, що просто один боксер був набагато серйозніший за іншого. Зараз Тайсон повинен перемогти у реванші. Він вийде на бій більш сфокусованим, серйознішим та набере куди більше ваги", – сказав Льюїс.

Перший бій Леннокса та Холіфілда відбувся у березні 1999 року – була нічия. Через півроку Льюїс переміг одноголосним рішенням.

Нагадаємо, раніше британець вважав фаворитом саме Олександра Усика.