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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Легендарний Льюїс пояснив, чому вірить у другу перемогу Усика над Фьюрі

Руслан Травкін — 11 грудня 2024, 11:32
Легендарний Льюїс пояснив, чому вірить у другу перемогу Усика над Фьюрі
Леннокс Льюїс та Олександр Усик
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Колишній чемпіон світу в хевівейті та чемпіон Олімпіади-1988 Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) вірить, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він сказав у коментарі для Droeks on Boxing.

"Ну, я не можу піти проти Усика. Олександр неодноразово доводив, що він непереможний, і він досі залишається непереможеним. Насправді все зводиться до того, хто боксує краще. Хто розумніший у ринзі. Я не думаю, що Тайсон Ф'юрі був розумним у першому бою. Я думаю, що він трохи загравався і дав Усику легко набирати очки.

Олександр – складний суперник. Він весь час рухається, він завжди б'є, він у відмінній формі. І його важко перемогти", – сказав Леннокс.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

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Олександр Усик

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