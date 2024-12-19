Колишній спаринг партнер Ф'юрі та Усика: Я ставлю на перемогу Тайсона

Британський боксер хевівейту Девід Аллен (23-6-2, 18 КО), який мав досвід спарингів з Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) схиляється, що перемогу здобуде його земляк.

Про це він сказав на пресконференції в Ер-Ріяді.

"Вони є двома найкращими представниками суперважкої ваги цього покоління. Я ділив із ними ринг протягом багатьох раундів. Я великий фанат обох. Я особисто передбачаю перемогу Ф’юрі, але ці двоє — найкращі важковаговики мого часу, і мені пощастило бути тут і бути свідком цього", – сказав Аллен.

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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.