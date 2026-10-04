Британський надважковаговик обдумує завершення карєри

Британський боксер надважкої ваги Девід Аллен (27-9-2, 20 КО) заявив, що може завершити професійну кар'єру.

Про це він сказав у коментарі iFL TV.

Девід вже завершував кар'єру у 2020 році, проте повернувся на ринг у 2021-му.

"Я вагаюся, чи варто знову виходити на ринг. Хочу бути впевненим, що зможу показати себе на належному рівні. Чесно кажучи, я не завершую кар'єру, бо не повинен цього робити. Відтоді як я вперше завершив кар'єру, я значно подорослішав. Та й взагалі – яка різниця? Тож побачимо", – зазначив він.

Також Аллен наразі не розглядає реванш з Томасом Карті.

"Реванш точно ні. Ну, як я вже казав, я не впевнений, чи взагалі боксуватиму, але якщо й буду... це буде або Енді Руїс, або Річард Ріакпоре. У Ріакпоре зараз титул чемпіона Британії. Можливо, це не той бій, що вирішить усі мої питання, але я б із задоволенням поборовся за цей титул. Саме такі поєдинки мене цікавлять – масштабні події з великими гонорарами. Мені нецікаво боксувати з Томасом Карті після того, що сталося. Я ніколи не скажу про нього поганого слова, але те, як закінчився наш бій, залишило неприємний осад, і реваншу за жодних обставин не буде, – сказав Аллен.

Нагадаємо, бій Аллена з Карті завершився без результату через удар Девіда в потилицю супернику. За інерцією ірландський лівша провалився крізь канати й упав за межами рингу.

Раніше Аллен заявляв, що цей поєдинок стане передостаннім у його професійній кар'єрі. Британець планує провести 40 боїв. У своєму попередньому поєдинку, який відбувся в липні, він переміг Дена Гарбера.