Британський надважковаговик розкритикував Джошуа за вибір суперника
Британський надважковаговик Девід Аллен (25−8-2, 20 KO) розчарований тим, що наступним суперником ексчемпіона Ентоні Джошуа (29−4, 26 KO) стане албанець Крістіан Пренгі (20−1, 20 КО).
Про це боксер розповів на власному Ютуб-каналі.
"Я очікував кращого. Вони могли б взяти когось такого ж непоганого, як цей хлопець, але з більш відомим ім'ям. Я не розумію, чому вони обрали саме цього хлопця.
Пригадую, що мене запитували, чи можу я з Пренгі боксувати. Я дивився його бій із Джоуї Давейко. Він великий, він жорсткий, він сильний, він потужний, але він не дуже хороший. Він не на цьому рівні, не на рівні Джошуа. Він не дуже хороший боксер. Так що я розчарований.
Я думав, що вони могли б взяти когось іншого. Вони могли б дати комусь іншому шанс. Я не кажу, що Пренга не заслуговує шансу, але це може бути хтось, про кого ми чули, хтось, кого ми знали", – зазначив боксер.
Аллен вважає, що Ентоні вправі обирати собі суперника, але опонент ЕйДжея повинен бути з відомим ім'ям.
"Ентоні давно не бився. Цей поєдинок із Джейком Полом я не вважатиму боєм. А перед цим була поразка нокаутом від Дюбуа. Так що він заслуговує на це. Йому це потрібно. Але я просто подумав, що це міг бути хтось, кого ми знали, з відомим ім'ям", – сказав Аллен.
Нагадаємо, Ентоні повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. В аварії загинуло його двоє тренерів-друзів. Британець готується у таборі Олксандра Усика.
У своєму останньому поєдинку британський супертяж нокаутував шоумена Джека Пола.
Після цього протистояння Джошуа повинен вийти у ринг проти Тайсона Ф'юрі. Однак Пренга хоче зруйнувати усі плани Ей Джея.