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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Екссуперник Бетербієва: Усик знову переможе Ф'юрі

Руслан Травкін — 5 грудня 2024, 10:28
Екссуперник Бетербієва: Усик знову переможе Ф'юрі
Ентоні Ярд
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Британський боксер Ентоні Ярд (26-3, 24 КО) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він заявив у студії TalkSport.

"Якби я мав обрати переможця, то я сказав би, що Усик виграє знову. Вусик знову переможе.

Я вважаю, що Тайсон Фьюрі має складові, щоб побити Вусіка, якщо він буде серйознішим. У першому бою були моменти, коли він валяв дурня. Було схоже, що він надто самовпевнений.

А Усик, з того що я бачив, він просто адаптується. Він просто був перед Ф'юрі весь поєдинок", – сказав Ярд.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Ентоні Ярд Усик – Ф'юрі 2

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