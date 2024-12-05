Екссуперник Бетербієва: Усик знову переможе Ф'юрі
Британський боксер Ентоні Ярд (26-3, 24 КО) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це він заявив у студії TalkSport.
"Якби я мав обрати переможця, то я сказав би, що Усик виграє знову. Вусик знову переможе.
Я вважаю, що Тайсон Фьюрі має складові, щоб побити Вусіка, якщо він буде серйознішим. У першому бою були моменти, коли він валяв дурня. Було схоже, що він надто самовпевнений.
А Усик, з того що я бачив, він просто адаптується. Він просто був перед Ф'юрі весь поєдинок", – сказав Ярд.
Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.
Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.