Президент WBC Ukraine: Бій проти Дюбуа буде цікавим для фанатів, проте йому далеко до рівня Усика

Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії гевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків? Чого нам очікувати від матчу-реваншу Усик – Тайсон Ф’юрі та чи варто звикати до того, що українські перемоги в гевівейті незабаром залишаться у минулому? Чемпіон обговорив ці питання з президентом WBC (Всесвітня боксерська рада) Ukraine Миколою Ковальчуком.

Офіційний спонсор трансляції бою Усика та Ф’юрі на MEGOGO – ліцензійний букмекер GGBET.

– Пане Миколо, Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії гевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків?

– Усик – це унікальний феномен у боксі. Він створює історію тут і зараз. З його скромними, як для важковаговика, фізичними параметрами Олександр не просто конкурує, а знищує на рингу гігантів. Його козирі – це майстерність, шалена працездатність, геніальний боксерський IQ та неймовірна витривалість. Як сказав легендарний Віталій Кличко: "Для мене бокс існує лише в надважкій вазі, все інше – це не серйозно". І це дійсно так. Більшість людей, які не занурюються у деталі боксу, знають та чують лише про чемпіонів-супертяжів.

Про решту вагових категорій знають лише дуже палкі шанувальники боксу. Хоч до "старості" Усику ще далеко, але за свою кар’єру він уже здивував усіх: завоював усе можливе, розгромивши боксерських гігантів із неймовірними габаритами. Усик уже вписав своє ім’я в Боксерську залу слави, але він має всі шанси посунути навіть Кличків у рейтингах найстарших чемпіонів та увійде до переліку найкращих боксерів у історії незалежно від вагової категорії (pound for pound).

Читайте також : Експерт боксу: Усик не зможе побити рекорди Кличків

– Вже 21 грудня Усика очікує матч-реванш із Тайсоном Ф’юрі. В ньому Олександру буде важче, ніж в першому бою? Якими вам бачаться сценарій і результат цього поєдинку?

– Можливо, складнішим, адже Ф’юрі точно зробив висновки та готується використати слабкі сторони Усика. Але не забувайте – Олександр робить те саме. Цього разу ставки ще вищі. З моєї суб'єктивної точки зору, українцю психологічно вже буде набагато легше вдруге боксувати з цим екстраординарним велетнем. Але, залишається багато але. Це і якість тренувального табору. І відсутність або наявність травм в обох боксерів під час тренувальних кемпів. Та і взагалі, як стануть зірки. У цій ваговій категорії кожен удар може стати вирішальним. Мій прогноз – 60/40 на користь Усика.

Перемога рішенням суддів — сценарій для тих, хто вірить у точність і впевненість Усика. Офіційний спонсор трансляції бою Усика та Ф’юрі на MEGOGO – ліцензійний букмекер GGBET – пропонує коефіцієнт 2.5 на цей варіант. Тримай лінію боксу бою Усик – Ф'юрі та слідкуй за майстерністю чемпіона разом з GGBET!

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

– У випадку перемоги над Тайсоном Ф’юрі, на українця чекає бій з Дюбуа – знову за абсолютного чемпіона, адже Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу на користь Даніеля. Багатьох цей широкий жест Олександра здивував. А яку ви бачите логіку в цьому рішенні? Для чого Усик це зробив?

– Це стратегія, яка демонструє ставлення Усика до боксу, і до самого себе. Він прагне реваншу з Ф’юрі, щоб поставити крапку в будь-яких сумнівах. Відсутність одного поясу ніхто з уболівальників навіть і не помітить. Бій від цього не втратить ні граму своєї зірковості. Пояс Усик віддав через дивну вимогу IBF. І він не перший, хто зіткнувся з цією ситуацією після завоювання усіх поясів. Така ж ситуація була і у подвійного абсолюта американця Теренса Кроуфорда. Тим більше, після таких важких поєдинків спортсменам потрібно добре відпочити, а Олександру сконцентруватися на головному – довести, що його перемога над Ф’юрі була закономірністю, а не випадковістю.

Що стосується Дюбуа – цей бій, безумовно, буде цікавим для фанатів, особливо після бою Даніеля з Джошуа. Давайте чесно: Дюбуа – не рівня Усика. Молодий, талановитий, перспективний – так. Але у нього є проблема, і ця проблема – Олександр Усик. Йому ще далеко до рівня Сашка. Усик – це математик на рингу, тоді як Дюбуа поки що грає за простими формулами. І все ж, у надважкій вазі трапляються дива, тому інтрига зберігається.

– Судячи з усього, наступні бої Усика будуть проходити виключно в Саудівській Аравії? Як ви вважаєте, проведення великих спортивних та музичних івентів – правильна позиція саудитів, які таким чином у перспективі бажають знизити залежність своєї країни від природних копалин?

– Саудівська Аравія переконливо заявляє свої права на звання мекки боксу у 21-му столітті. Їхні гонорари – це космос, про який ще кілька років тому ніхто й мріяти не міг. Це амбітна стратегія. І вони досягають успіху: великі імена, яскраві шоу, увага всього світу. Поки що вони не ОАЕ, проте, саудити відкривають країну для іноземців та хочуть залучати великі інвестиції. І великий спорт – одна із дуже важливих та успішних складових.

Для боксерів це означає можливість не лише битися за титули, але й заробляти гігантські гроші. Усик користується цією можливістю. І це цілком логічно, чому ні?

– Кар’єра українця зараз знаходиться і на піку, і, в той же час, на фінішній прямій. Хто прийде на зміну Усику в гевівейт? Завдяки братам Кличкам і Усику ми вже звикли до домінування українців у надважкій вазі. Незабаром нам доведеться позбутися цього приємного звикання?

– Називати це "фінішною прямою" зарано. Усик – у фантастичній формі. Його тіло не показує ознак старіння, і він ще кілька років може виступати на топ-рівні. Переконаний, що велику роль у цьому зіграло також те, що серйозно займатись боксом Сашко почав відносно пізно, у 15-16 років. Він пройшов шлях до абсолютного чемпіона у крузервейті. Зараз є абсолютом у найпрестижнішому "королівському" дивізіоні. І це вже історія. Більше того, він має унікальну можливість стати чемпіоном у новій ваговій категорії – бриджервейті WBC (суперкрузервейті WBA) у вазі від 90.7 кг до 101.6 кг (200 – 224 фунтів), яка власне є природною і мабуть найбільш комфортною ваговою категорією для Сашка.

Чи будуть нові українські таланти? Без сумнівів. Ми – нація боксерів, і спадщина братів Кличків та Усика продовжить надихати молоде покоління. Усик зараз підняв планку так високо, що повторити його успіх буде непросто. А поки насолоджуємося його тріумфом і віримо, що він ще не раз підніме прапор України на світовій арені.

Читайте також : Президент WBC Ukraine: Ломаченко позбувся зіркової хвороби

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець